В Алтайском крае прошел суд над компанией «Кубанка», обвиняемой в подкупе бывшего арбитражного судьи. Её признали виновной и назначили суд в размере 20 млн рублей.Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, представитель юрлица передал через посредников взятку в размере 3 млн рублей сотрудники Арбитражного суда Алтайского края. Деньги полагались за принятие решения в пользу компании об обжаловании налогового органа. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».В итоге суд признал «Кубанку» виновной и приговорил к крупному штрафу. Решение суда еще не вступило в законную силу.Что касается подкупного судьи, то его признали виновным в получении взятки. По решению суда он проведет в исправительной колонии строгого режима семь лет. В отношении посредников также вынесли обвинительные приговоры.