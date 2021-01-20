В 2021 году в Алтайском крае выделили 6 млн рублей, чтобы установить пожарные извещатели в домах малообеспеченных многодетных семей и семей с детьми, которые находятся в социально опасном положении. По информации Минсоцзащиты Алтайского края, в этом году извещатели появятся почти в двух тысячах домах.Средства выделяют из краевого бюджета в рамках гранта губернатора для социальных ориентированных некоммерческих организаций. Работа по установке специальных датчиков ведется в регионе с 2018 года. На эти цели за все время было направлено 9 млн рублей, в том числе 4 млн – в прошлом году.- Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» провело установку 1736 извещателей с GSM-модулем, из них 924 извещателя установили в 2020 году, - отметили в пресс-службе краевого правительства.В первоочередном порядке извещатели устанавливают в домах многодетных семей и тех, кто находится в социально опасном положение, проживающих в частном секторе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧетырех человек спасли при пожаре в Алтайском краеНа момент прибытия пожарных из окна седьмого этажа вырывалось пламя (подробнее)