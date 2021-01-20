В ночь с 19 на 20 января сотрудники барнаульского водоканала полностью устранили повреждение водовода на улице Малахова. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сложность работ была в том, что грунт серьезно промерз, а труба была глубоко зарыта.Напомним, 18 января в районе дома №107 по улице Малахова произошла коммунальная авария – из-за повреждения на водоводе диаметром 800 мм вода вышла на дорогу. Работы по ремонту водовода решили проводить ночью, так как пришлось отключать воду потребителям. Две ночи рабочим потребовалось, чтобы полностью устранить аварию – последние сварочные работы были проведены сегодня около пяти утра. Сейчас идет заполнение водовода.- Согласно топосъёмке, верхняя часть водовода проложена на глубине более 3 метров, а непосредственно поврежденный участок находится на глубине почти 7 метров, - отметили в мэрии.