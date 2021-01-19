Специалисты аварийной службы барнаульского водоканала продолжают восстановительные работы на месте порыва водопровода на улице Малахова, 107.Напомним, повреждение произошло на водопроводе диаметром 800 миллиметров. Оно было зафиксировано накануне, 18 января. Работы по восстановлению осложняются сильным промерзанием грунта и глубоким залеганием трубы.- Согласно топосъемке, верхняя часть водовода проложена на глубине более трех метров, а непосредственно поврежденный участок находится на глубине почти семь метров, - отмечают в пресс-службе администрации города.На данный момент земляные работы продолжаются. После того, как они будут завершены, специалисты проведут сложную сварку с трех сторон трубопровода. Ориентировочно ремонт завершится не ранее 6.00 20 января.Без воды остаются жители следующих домов: ул. Сухэ-Батора, 2б, 10, 10а, 12, 13, 14, 14а, 20, 20а, ул. Малахова, 86б, 88, 88а, 88в, 96, ул. Новгородская, 4, 1-15, ул. Краснодарская, 1б, ул. Омская, 2а. Подвоз воды осуществляется по адресу ул. Сухэ-Батора, 16-18.Дополнительную информацию можно получить по телефону водоканала: 28-22-00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБарнаульский водоканал продолжает работать на месте аварии на улице МалаховаРаботы по устранению коммунальной аварии Барнаульский водоканал начал в ночь на 19 января (подробнее)