57-летний неоднократно судимый житель Барнаула вновь окажется на скамье подсудимых. На этот раз его обвиняют в убийстве знакомого и жестоком избиении собственной матери.Первый эпизод произошел в мае прошлого года. В тот день мужчина вместе со своей матерью выпивал, находясь у себя дома. Во время их импровизированного застолья между родственниками произошла ссора. Тогда сын схватил костыль потерпевшей и избил ее. Эксперты оценили травмы пенсионерки, как «вред здоровью средней тяжести».Второй инцидент произошел позже, но обстоятельства снова были схожие: застолье, ссора… Однако в этот раз за распитием алкоголя были замечены сожительница мужчины и его знакомый.- После того, как гость уснул, хозяин дома, взяв нож, нанес им два удара в область жизненно важных органов. От полученных ран 58-летний потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе регионального СУСКа.Барнаулец свою вину признал частично. Сейчас он дожидается судебного заседания.