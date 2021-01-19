Жительница Барнаула пожаловалась в социальных сетях на водителя маршрутки, который увез ее восьмилетнюю дочь, а она при этом осталась на остановке.По ее словам инцидент произошел 16 января на остановке «Стоматологическая поликлиника» на улице Антона Петрова. Женщина успела запустить свою восьмилетнюю дочь в салон маршрутки. В этот момент водитель автобуса закрыл двери перед ее носом и поехал.- Женщина была вынуждена бежать за транспортным средством, однако водитель так и не остановился. Лишь на следующей остановке он высадил девочку, - сообщают в региональном Следственном комитете.В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, изложенные женщиной в социальных сетях и на страницах СМИ. Также будут проверены действия водителя на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Также следователи просят очевидцев данного происшествия позвонить по телефону: 8 (385 2) 56-74-71.