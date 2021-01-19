В Немецком районе Алтайского края полицейские задержали 25-летнего молодого человека, которого подозревают в угоне автомобиля приятеля.Инцидент произошел накануне вечером. Подозреваемый в преступлении приехал в гости к своему приятелю в село Редкая Дубрава. Парни устроили небольшое застолье, а когда хозяин дома уснул, его товарищ решил воспользоваться моментом. Он взял ключи от его автомобиля ВАЗ-21150 и угнал машину.После задержания подозреваемого в угоне доставили в отделение. Там он сразу во всем сознался. По данному факту возбуждено уголовное дело.- Автомобиль изъят и возвращен собственнику, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБарнаульцы не могут оплатить госпошлину за права через ГосуслугиВ результате многочисленных звонков в ГИБДД разнервничавшейся автомобилистке, наконец, ответил вежливый сотрудник ГИБДД, который помог внести плату через банкомат Сбербанка (подробнее)