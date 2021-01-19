Санитарка КГБУЗ «Лебяженская туберкулезная больница» написала обращение в прокуратуру и полицию на руководство больницы, обвиняя его в пьянстве на рабочем месте.Подробности скандала она рассказала ИА «Банкфакс». С ее слов, в «посиделках» прямо на рабочем месте якобы замечены главврач больницы, ее заместитель и завхоз. Из-за их злоупотребления горячительными напитками уже произошло несколько скандалов и едва не дошло до драк. Кроме того, высокопоставленные сотрудники позволяют себе уничижительное отношение к остальному персоналу. Именно поэтому заявительница была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.- По информации, изложенной в СМИ региона, минздравом запрошены объяснительные с участников конфликта. Также в ведомстве отмечают, что официальных жалоб от коллектива на подобные нарушения до настоящего времени не поступало, - прокомментировали ситуацию в региональном минздраве.Отметим, согласно информации на сайте медицинской организации, употребление на территории больницы алкогольных и наркотических веществ строго запрещено. Однако, это касается только пациентов. Правила поведения для персонала не расписаны.