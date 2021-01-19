С 1 февраля 2021 года в столице Алтайского края начинается реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев.В связи с началом работ движение по мосту будет полностью закрыто. Это произойдет уже в 9 утра 1 февраля. Согласно документации, ремонт должен быть завершен к ноябрю.Реконструкция моста – это один из самых масштабных и значимых объектов, работы на котором по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут вестись в этом году. Стоимость контракта составляет почти 88 миллионов рублей. Подрядчиком выступает ООО «Барнаульское ДСУ №4».- Мост через р.Барнаулка по улице Челюскинцев расположен на одной из главных магистралей города Барнаула и обеспечивает выход автомобильного транспорта на мостовой переход через р.Обь в городе, а также на Змеиногорский тракт, - поясняют в мэрии.Данная переправа была построена в 1970 году. Ранее ремонт или реконструкция не проводилась. Производился лишь ремонт перил. В 2014 году состояние сооружения было оценено как аварийное.На время проведения работ движение автобусного маршрута № 65 будет организовано по следующей схеме: в прямом направлении (ул.Солнечная Поляна - мкр.Восточный): … ул.Загородная - ул.Челюскинцев - ул.Гоголя - пр. Красноармейский, разворот на ул.Ползунова, далее по маршруту;в обратном направлении (мкр.Восточный - ул.Солнечная Поляна): пр. Красноармейский - ул.Позунова - пер.Радищева - ул.Гоголя - ул.Челюскинцев - ул.Загородная, далее по маршруту.