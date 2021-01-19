В ночь на вторник, 19 января, в Барнауле произошел пожар в общежитии.Звонок на пульт дежурного получил ночью. По сообщениям, возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на проспекте Комсомольском. Как оказалось – это общежитие. К моменту приезда спасателей, жильцы смогли самостоятельно покинуть помещение. Эвакуация не потребовалась. Наблюдалось слабое задымление.- Обнаружив очаг возгорания, дополнительным силам пожарных был дан отбой. Первое пожарное подразделение ликвидировало возгорание первичными средствами пожаротушения, далее огнеборцы произвели точечную проливку для недопущения последующего возгорания, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.Было установлено, что в результате возгорания был поврежден электроприбор и мебель в одной из комнат. Общая площадь горения составила полтора квадратных метра. Для ликвидации были привлечены девять единиц техники и 29 человек личного состава пожарно-спасательной службы.