18 января в 19 часов на улице Новосибирской в Барнауле (это частный сектор) произошло смертельное ДТП.Как сообщили в ГИБДД города, в районе дома № 47 водитель Subaru насмерть сбил пожилую женщину.- Мужчина 1979 года рождения совершил наезд на пешехода-женщину 1957 года рождения. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали в Госавтоинспекции.От травм женщина скончалась до приезда скорой помощи. Сейчас по факту сотрудники полиции проводят проверку.Автоинспекторы напоминают, что пешеходам следует переходить проезжую часть по переходам. А водителям следует двигаться со скоростью, соответствующей состоянию проезжей части и погодным условиям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВоенный с женой погибли в страшном ДТП на АлтаеВодитель на автомобиле Hyundai Avante не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Jeep (подробнее)