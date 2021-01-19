Аварийная бригада Барнаульского водоканала продолжает восстановительные работы на месте порыва, произошедшего на улице Малахова, 107.Напомним, авария произошла накануне, 18 января. Повреждение образовалось на водопроводе диаметром 800 мм. В результате зафиксирован выход воды на поверхность. В частности, пострадала проезжая часть улицы Малахова в районе пересечения с Павловским трактом (под мостом).Работы по устранению коммунальной аварии Барнаульский водоканал начал в ночь на 19 января.- В настоящее время специалисты ведут земляные работы, выясняется место и характер повреждения, - отмечают в пресс-центре городской мэрии.В зоне ограничения подачи холодной воды оказались три девятиэтажных дома, три пятиэтажки, девять частных строений и десять административных. Все остальные ранее попавшие под отключение, в настоящее время получают ресурс в полном объеме.- Для обеспечения водой задействовано две машины Водоканала, - добавляет источник.Пока сроки окончания работ не уточняются.