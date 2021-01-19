В Славгороде расследуется уголовное дело возбужденное в отношении местной жительницы. Отмечая в компании Рождество, она могла случайно застрелить 58-летнего мужчину.Как установило следствие, трагический инцидент произошел вечером 7 января. Подозреваемая в тот день находилась в гостях у знакомого в одном из административных зданий Славгорода. Во время застолья она взяла в руки пистолет, как установят позже, принадлежащий самому потерпевшему и внезапно произойдет выстрел. Пуля попала в мужчину и от полученного ранения он скончался на месте происшествия.По данным ИА «Банкфакс», речь идет о бывшем бизнесмене Сергее Жабине. Он приходился родным братом депутату горсобрания Юрию Жабину. А подозреваемая – его давняя подруга, с которой он якобы был знаком около 25 лет.Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».