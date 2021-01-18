В Барнауле сотрудники полиции раскрыли кражу из магазина игрушек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.Управляющая магазина рассказала, что накануне работники обнаружили пропажу конструктора, который лежал на прилавке возле входа в магазин. Сумма пропажи составила более пяти тысяч рублей.Сотрудники полиции установили, что в день кражи магазин вошел один из покупателей и намеренно подошел к прилавку с игрушками. Пока продавец отсутствовал, мужчина спрятал конструктор в пакет, после чего стремительно покинул отдел.Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался житель Барнаула. Он признался в содеянном и рассказал, что отдал конструктор неизвестному лицу.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».