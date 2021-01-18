В ночь на 19 января Барнаульский водоканал будет устранять коммунальную аварию на ул. Малахова. Напомним, там произошло повреждение на водоводе диаметром 800 мм в районе дома №107.– Давление подачи воды будет снижено с 22-00 часов 18 января по улицам: Трактовая, Власихинская, Гридасова, 2-ая Северо-Западная, Транзитная, 42-й Краснознаменной Бригады, Советской Армии, Малахова (от А. Петрова до Власихинской), Новгородская, Энтузиастов (нечетная сторона), Панфиловцев, Попова (от Сергея Семенова до Трактовой), поселке Куета, проезду Южному Власихинскому, Павловскому тракту (до Бабуркина), – сообщают в пресс-центре мэрии.Закончить все работы планируется к 7.00 утра 19 января. На месте будут работать две бригады специалистов. По информации водоканала, для ремонта выбрали ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан.