Алтайские медики рекомендовали населению воздержаться от массовых купаний в проруби из-за коронавируса. Кроме закаливания, по словам медиков, в окунании в ледяную воду нет никакой пользы. К тому же, купаться в проруби категорически запрещается делать неподготовленным людям.– Перед заходом в прорубь раздеваться нужно постепенно, сначала снять верхнюю одежду, потом обувь, затем раздеться по пояс и только через несколько минут можно заходить в воду, – сообщают в пресс-службе регионального Минздрава.В самой воде можно находиться не больше одной-двух минут. Выйдя из проруби, нужно сразу растереться полотенцем, быстро одеться, надеть шапку и выпить в теплом помещении горячий чай или настой трав.Из-за купания в ледяной воде может произойти спазм сосудов, судороги и быстрое развитие пневмонии. Категорически запрещено купаться в мороз детям, так как у маленьких детей несовершенная система терморегуляции