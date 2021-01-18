Депутаты АКЗС подробно обсудили статью законопроекта «О статусе педагогического работника в Алтайском крае», посвященную защите учителей. Как рассказал депутат АКЗС Сергей Писарев, судя по онлайн-опросу, педагогов сейчас особенно волнует отношение к ним родителей.– Я провел онлайн-опрос среди педагогов, и главная тема, которая в нем звучала, - при помощи закона защитить педагогов от родителей, которые пишут во все инстанции жалобы на «гадких учителей», - заявил заместитель председателя комитета АКЗС по правовой политике Сергей Писарев.Также Писарев предложил начать регулировать родительские чаты, где чаще всего происходят конфликты.– Предлагаем министерству вместе с родительской общественностью разработать этический кодекс поведения в таких чатах, – сказал Писарев.Как сообщают в пресс-службе АКЗС, в министерстве образования региона отметили, что это должен быть отдельный от закона документ.