Министр спорта РФ Олег Матыцин планирует свой визит в Алтайский край. Об этом сообщает Telegram-канал «Ленина, 59». Чиновник должен прибыть в регион в последние дни января.– Официальной программы пока нет, но совершенно точно, что министр побывает на барнаульском Гребном канале, который активно готовят для проведения этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, – пишут на канале.Также Матыцин встретится с губернаторов Виктором Томенко и побывает на барнаульском скалодроме. Этот спортивный объект построили за рекордно коротки сроки в ноябре 2019 года при поддержке «Фонда поддержки олимпийцев России».Как пишет «Толк», после беседы с Виктором Томенко Олег Матыцин посетит чемпионат Сибири по настольному теннису. Соревнования будут проходить с 28 по 31 января. В них примут участие более 100 теннисистов.