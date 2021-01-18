В Мамонтовском районе Алтайского края полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Пенсионерка обратилась в полицию после того, как мужчина украл у нее продукты, сообщают в региональном ГУ МВД.Нарушитель проник в дом к женщине, причинил ей телесные повреждения и украл то, что находилось в холодильнике, а именно конфеты, мясо и мороженое. Известно, что мужчина месяц назад освободился из мест лишения свободы и проживал с пенсионеркой по соседству.Правоохранители задержали 34-летнего рецидивиста. Мужчина не смог объяснить, зачем он ограбил и избил пожилую женщину.Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». За это преступление можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.На данный момент мужчина заключен под стражу.