В Барнауле продается готовый автомобильный бизнес. Объявление разместили на портале «Авито». В комплект входит 13 единиц коммерческой техники – в это число входят минивены, автобусы, лимузины и прочие транспортные средства.– На данный момент компания является лидером в Алтайском крае, по аренде транспорта, – пишет продавец.Стоимость бизнеса – 27 миллионов рублей. В эту сумму входит автопарк, сервисно-техническая зона, оборудованный гараж и стоянка с низкой арендной платой, а также водители и механики.В придачу ко всему владелец передаст новому хозяину действующие договоры до 2022 года с «гарантированной прибылью». Как говорит продавец, на заказы не влияют форс-мажорные обстоятельства по типу коронавируса. По словам автора объявления, бизнес окупится в ближайшие два года. Бизнесмен согласен на минимальный торг.