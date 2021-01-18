В Барнауле в январе открылись школа в квартале 2023 на ул. Шумакова, 78 и три детсада – на ул. С. Ускова, 29, ул. Первомайской, 57 во Власихе и второй корпус детсада №239 по ул. Папанинцев, 119. Их строительство завершилось в конце 2020 года.Так, школа № 137 в квартале 2023, рассчитанная на 550 учащихся, построена по типовому проекту, но получилась индивидуальной и узнаваемой. Помимо учебных кабинетов и цифровых лабораторий, оснащенных компьютерным, интерактивным, мобильным лингафонным оборудованием, есть два спортзала и бассейн, соединенный с основным помещением теплым переходом.- Детсад № 277 в квартале 2006а, построенный в рамках национального проекта «Демография», рассчитан на 275 человек, в том числе на 80 самых маленьких воспитанников, - сообщили в горадминистрации.Кроме этих учреждений образования в 2020 году были построены и введены в эксплуатацию два детсада №273 (проезд Южный Власихинский, 40) и №275 (ул. Взлетная, 54).