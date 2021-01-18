В Барнауле на улице Малахова специалисты водоканала устраняют повреждение на водопроводе диаметром 800 мм. Коммунальная авария произошла в районе дома №107.При этом некоторые дома оказались в зоне пониженного давления. В частности, это дома на улице Малахова (от А. Петрова до Власихинской), на ул. Трактовая, Павловском тракте, на ул. 42-й Краснознаменной Бригады, в пос. Куета, ул. Попова и других.Вышедшую на поверхность воду устраняет «Автодорстрой».- Для удобства горожан производство работ будет организовано в ночное время, - отметили в мэрии города.Подробную информацию можно узнать по тел. \\"Росводоканала Барнаул\\" 28-22-00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОчередная коммунальная авария произошла в БарнаулеДиаметр поврежденного водопровода 300 мм. Бригада водоканала уже работает на месте. Так же там трудятся дорожники, так как вода вышла на дорогу (подробнее)