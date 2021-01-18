В Барнауле на Крещение-2021 организуют 25-метровую прорубь на пляже \\"Водный мир\\" (Правобережный тракт, 39). Там базируются любители зимнего плавания \\"Белые медведи\\".- Купель начнет работать 18 января в 23:59. Спуск в нее организуют по берегу. Все желающие смогут окунуться по 20 января. Будет работать баня, - сообщается в паблике \\"Барнаул 22\\".При этом в список официально разрешенных купелей от МЧС эта прорубь не входит. Это означает, что спасатели там дежурить не будут. И не известно, взяты ли там пробы воды на соответствие санитарным нормам.Официальная прорубь в Барнауле только одна - на озере Пионерском в Борзовой заимке. Там Роспотребнадзор взял пробы и будет организовано дежурство МЧС.Напомним, от проруби на Речном вокзале отказались из-за невозможности соблюсти социальную дистанцию в раздевалках и банях. Тем не менее, крещенский городок с часовней и местом для освящения воды там возводят.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак пройдет Крещение-2021 в Алтайском крае в условиях пандемииВ связи с ковидом купания и службы пройдут с соблюдением всех противоэпидемических мер (подробнее)