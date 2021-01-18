В Барнауле открыли движение транспорта на площади Сахарова. Информацию об этом «КП–Барнаул» подтвердили в пресс-службе городской администрации.Ранее участок дороги проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Мерзликина был закрыт для автомобилистов из-за того, что там стояла главная елка и был построен новогодний снежный городок.Демонтаж праздничной площадки начали 14 января. Напомним, в этом году на обустройство городка и иллюминацию выделили из городского бюджета 16,7 млн рублей. Кстати, по данным туристического портала ТурСтат, новогодняя елка площади Сахарова в Барнауле вошла в ТОП-10 по высоте. Ее длина составила 32 метра.В целом, первая десятка самых высоких новогодних деревьев в России выглядит следующим образом: Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Махачкала (40 м), Казань (35 м), Белгород (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м) и Пермь (30 м).