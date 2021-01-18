В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 195 новых случаев заболевания ковидом. Общее число зараженных превысило 36,5 тысяч человек.Из больниц выписались еще 129 пациентов. По данным регионального оперштаба, сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1843 человека.Помимо этого, в ковидных госпиталях лежат 1060 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Также один человек находится там по другим обстоятельствам.На сегодняшний день в крае насчитывается 377 тяжелобольных пациентов, из них 111 подключены к аппаратам ИВЛ. Свободными в госпиталях остаются 711 коек.Остальные заболевшие лечатся дома. Бессимптомно коронавирус переносят 52 человека. Также дома проходят лечение 768 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус вытеснил грипп? На Алтае нет ни одного гриппозного больногоЭпидемиологи не исключают инфицирование сразу несколькими вирусами (подробнее)