В Алтайском крае опубликовали список вакансий, доступных людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.Предложения о работе размещены на интерактивном портале по труду и занятости населения региона. Всего в базе данных зафиксировано около 1,6 тысяч вакансий. Людям с ОВЗ предлагают такие профессии, как торговый агент, администратор магазина, бухгалтер, ветеринарный врач, водитель, животновод, косметолог, диспетчер, зоотехник, инженер, кассир и другие.С полным списком вакансий можно ознакомиться на интерактивном портале.Напомним, ранее сообщалось, что за время пандемии коронавируса в Алтайском крае выросла безработица. Большинство потерявших работу ранее трудились в сфере обслуживания и торговли, гостиничном бизнесе или были ИП. Всего с начала года в службу занятости обратились 93,8 тыс. человек.