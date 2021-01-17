Режиссер фильмов «Последний богатырь» и «О чем говорят мужчины» Дмитрий Дьяченко снимает на Алтае новую ленту.Картина получила название «Бешенство». Это драма, рассказывающая об отце, который вывозит в охотничий домик в тайге собственного сына. Таким образом, он хочет отучить его от употребления запрещенных препаратов. Тот как раз переживает период ломки.- Первоначальная идея сделать этот фильм принадлежит Павлу Буре. Благодаря его историям с Дальнего Востока я придумал сюжет про то, как отец спасает своего сына-наркомана в тайге, в окружении волков, зараженных бешенством. Для меня крайне важно, что одна из самых масштабных социальных проблем России наконец будет обсуждаться в большом жанровом кино. Я очень рад, что проект режиссирует Дмитрий Дьяченко, потому что для него это вызов - сделать драматическую историю после множества комедий... – цитирует «Российская газета» автора сценария и сопродюсера Алексея Казакова.Главные роли в драме исполнят Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук и Георгий Дронов.