Территорию парка «Юбилейный» в Барнауле планируют восстановить на средства Фонда президентских грантов.Проект реконструкции парка выиграл конкурс Фонда президентских грантов, сообщает ИА «Толк». Информация об этом была опубликована на сайте организации. В общей сложности на восстановление территории предоставят почти полмиллиона рублей. Стоит учесть, что программа подразумевает софинансирование.- Несмотря на запущенность, парк до сих пор используется городским населением для занятий спортом и семейного отдых на свежем воздухе, - говорится в обосновании проекта. - На эти деньги в парке обустроят территорию, уберут мусор, восстановят беговые дорожки и терренкуры. К участию в экологических акциях за год планируют привлечь не менее 300 человек.В будущем территорию можно будет использовать в качестве места для реабилитации пациентов кардиоцентра и городских больниц №4 и №12.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа острове под Бийском продается ферма с верблюдамиНа острове Иконников, в девяти километрах от Бийска, продают ферму, где содержатся верблюды (подробнее)