В Республике Алтай состоялось судебное заседание на котором было восстановлено конституционное право граждан о свободном пребывании в лесу – руководство турбазы «ЭКО-отель «Алтика» обязали убрать забор.Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура Республики Алтай провела проверку исполнения требований лесного законодательства. Было установлено, что «Алтика» расположена на лесном участке, примыкающем к берегу реки Катунь. По периметру территории имеется забор, состоящий из металлических сетки и профилированных листов, установленных на металлических столбах. Общая протяженность ограждения составила 574 метра.Таким образом, было подтверждено, что туристическая база нарушила гарантированное конституцией право граждан на свободное пребывание граждан на лесном участке.Суд встал на сторону природоохранной прокуратуры и обязал руководство базы демонтировать забор.- По вступлении судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, - сообщают в пресс-службе ведомства.