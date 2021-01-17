За новогодние выходные браконьеры в Алтайском крае нанесли ущерб государственному охотничьему фонду региона в 880 тысяч рублей.Патрулирование охотничьих угодий проводилось даже несмотря на праздничные для всех выходные. В результате объезда территорий удалось зафиксировать несколько преступлений.Так на территории заказника «Обский» в Усть-Пристанском районе была зафиксирована незаконная добыча одной особи лося. Еще одного лося застрелили в охотничьих угодьях «Гамма-Сервис» Топчихинского района. Помимо этого двух сибирских косуль добыли в охотничьих угодьях Волчихинской районной общественной организации охотников и рыболовов.Как сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии, по всем указанным фактам были возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.Отметим, с 1 января 2021 года запрещена охота на копытных животных (за исключением кабана). Охота на кабана продлится до 28 февраля, а до 31 января включительно продолжается охота на зайца и лисицу.