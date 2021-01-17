В городе Камень-на-Оби Алтайского края в субботу, 16 января, произошло ограбление в магазине «Люкс».Как сообщает сайт издания «Каменские известия», инцидент произошел вечером в торговой точке на улице Громова. В магазин зашел мужчина, подошел к продавцу и стал требовать у нее выручку. При этом он угрожал женщина принесенным с собой топором и ножом.Конечно же, в такой ситуации она восприняла угрозы серьезно и отдала все деньги из кассы. Сколько именно там было наличности – не уточняется. После того, как злоумышленник получил то, что требовал, он поспешил сбежать.- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники охранного предприятия «Цитадель» и оперативно-следственная группа МО МВД России «Каменский», - добавляет источник.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут розыск подозреваемого.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПредставившийся похоронным агентом барнаулец напал на бригаду скорой помощиОказав помощь, работники скорой выходили из подъезда и в этот момент их начал оскорблять агрессивный пьяный мужчина (подробнее)