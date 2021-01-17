Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 17 января 2021 года увеличилось на 15 случаев и составило 1758.По данным оперативного штаба региона, из 15 новых случаев все отнесены по причинам гибели к COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день число жертв вируса составило уже 1045 человек, по иным причинам скончались 713 пациентов. Детей среди них нет.Всего же на сегодняшний день в крае подтверждено инфицирование 36 347 человек. Только за последние сутки было выявлено еще 197 случаев: Барнаул – 53, Рубцовск – 17, Бийск – 16, Славгород – 7, Заринск, Новоалтайск, Локтевский, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Алейск, Алтайский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Калманский, Ключевской, Кытмановский, Ребрихинский, Шипуновский районы - по 3 заболевших, Алейский, Бурлинский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Первомайский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Угловский районы – по 2 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Краснощековский, Михайловский, Петропавловский, Смоленский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.В это же время выздоровели еще 179 пациентов (32 580).