В субботу вечером, 16 января, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажирка легковушки вылетела из салона.Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», авария произошла в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Молодежной. По их словам, водитель «Нивы» якобы пытался проехать перекресток на красный свет и в результате этого произошло столкновение с другой легковушкой.По данным полиции, авария произошла в 23.05. Установлено, что за рулем «Лады – 212140» был 18-летний парень. «Маздой» управлял 42-летний мужчина.- После столкновения автомобиль Лада допустил наезд на препятствие, - сообщили «Инцидент Барнаул» в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД г. Барнаула.В результате ДТП травмы получили оба водителя. Им оказали медпомощь в горбольнице №1. Пассажирка «Мазды» вылетевшая из салона – госпитализирована.По факту аварии проводится проверка.