На острове Иконников, в девяти километрах от Бийска, продают ферму, где содержатся верблюды.Как пишет «Бийский рабочий», это уникальное природное место, которое отличается своей чистотой. В этом месте происходит слияние двух рек – Бии и Катуни. В 45 километрах от него располагается Белокуриха.- Это место, где берет начало великая сибирская река Обь, место силы с прекрасными ландшафтами и богатой историей, - говорится в объявлении фермерского хозяйства. – Прекрасно подойдет для развития агротуризма. Имеется концепция развития острова, как этнографического, познавательно-развлекательного парка.Площадь фермы составляет две тысячи квадратных метров. Сама она располагается на участке в 500 га. В него же входят участки для выпасов и сенокосов. Судя по снимкам продавца, здесь водятся верблюды, лошади, а также есть небольшой зооуголок с енотами и павлином.Стоимость объекта оценивается в 25 миллионов рублей.