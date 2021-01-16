Завтра днем в Алтайском крае испортится погода. Синоптики предупреждают об усилении ветра и снеге, сообщает краевое управление МЧС.По информации алтайского Гидрометцентра, в крае днем 17 января ожидается небольшой снег, местами мокрый снег, метели, усиление ветра до 17 м/с, местами с порывами до 20 м/с. На дорогах – гололедица. Температура ночью от -9 до -14 градусов, местами по востоку до -20 градусов, днем от -1 до -6 градусов, местами по югу +1,+6 градусов.– В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества ДТП, – добавили в МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение 2021 в Алтайском крае: какой будет погода в регионеСиноптик рассказала, стоит ли ждать крещенских морозов (подробнее)