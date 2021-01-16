19 января на Крещение Господне в Алтайском крае будет спокойная погода. Традиционных крещенских морозов не ожидается, сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.Уже в начале следующей недели Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона. Синоптики прогнозируют спокойную погоду с температурой воздуха до -20 градусов.На Крещение19 января в Алтайском крае погода порадует гостей и жителей региона. Столбик термометра покажет от -7 до -20 градусов. Ветер будет слабой и умеренной интенсивности, осадков не прогнозируют.Напомним, ранее мы сообщали, что Крещению 2021 в Алтайском крае быть! Краевое управление Роспотребнадзора составило рекомендации по проведению одного из главных религиозных праздников. В связи с коронавирусом Крещенские купания и службы в храмах пройдут с соблюдением всех противоэпидемических мер.Всего на Крещение Господне в Алтайском крае будут работать 53 официальные купели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ53 купели будут работать в Крещение на АлтаеТри из них – в Барнауле (подробнее)