Пациентки бийского роддома пожаловались на плохие условия. По их словам, ожидая тест на COVID-19 они лежат в распределителе несколько суток, а рядом могут быть зараженные коронавирусом. Об этом говорится на странице группы «Бийск мой город» в Instagram.Одна из пациенток также пожаловалась на то, что их якобы плохо кормят и на всех не хватает супа.– Дверь кто-то закрыл, не знают кто, ни персонал ни пациенты не могут пройти, ключ потеряли! Это я так на сохранение легла, где нервотрепка ого-го какая! Это Россия, детка, это Алтайский край. Это наша бесплатная медицина!, – добавила женщина.В комментариях под этим сообщением в Instagram пациентке ответили представители минздрава Алтайского края. Они сообщили, что передали вопрос специалистам.– Как только будет готов ответ, мы его опубликуем, – сообщили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайские власти объяснили, почему больные коронавирусом лежат в здании без капремонтаГоспиталь там хотят закрыть, как только появится возможность (подробнее)