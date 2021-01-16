В Алтайском крае по состоянию на 16 января скончались 1743 человека с коронавирусом, в том числе 1030 случаев от COVID-19, 713 – иные причины смерти.По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 15 человек с коронаврусом: 11 из них от COVID-19, 4 – по иным причинам.Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 36150, в том числе 2366 детей до 17 лет включительно.Из общего числа заболевших 396 случаев – завозные, в том числе 167 – из-за рубежа; 21150 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 36150 заболевших: 10186 – у больных внебольничной пневмонией, 18806 – у заболевших ОРВИ, в 7158 случаях – бессимптомное течение.Выздоровевших также становится больше с каждым днем, их уже 32401 человек.Всего в крае на новую COVID-19 обследовали свыше 1 млн человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 5975 за минувшие сутки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 января 2021 года составило 36150Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 января 2021 года (подробнее)