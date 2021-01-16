В ночь на 16 января в Барнауле пьяный местный житель напал на бригаду скорой помощи, прибывшую по вызову к дому по адресу Георгия Исакова,133а. О случившемся очевидцы рассказали в группе «Инцидент Барнаул».Жители краевой столицы Дмитрий сообщил, что медики приехали на вызов сегодня в три часа ночи. Оказав помощь, работники скорой выходили из подъезда и в этот момент их начал оскорблять агрессивный пьяный мужчина. Не прекращая ругаться, он разбил стекло в салоне скорой помощи. По словам очевидцев, мужчина представился похоронным агентом и сказал, что его зовут Роман.Бригада скорой помощи вызвала полицию. Вскоре прибывшие на место правоохранители задержали дебошира и доставили в отдел полиции.– Также на место происшествия приехали сотрудники СК, которые зафиксировали происшествие, – написал очевидец.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбморожения, травмы и не только: 2 тыс. человек попали в больницы Алтайского края за новогодние праздникиВо время нынешних каникул обращений к медикам было меньше, чем в прошлом году (подробнее)