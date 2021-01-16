Рано утром 16 января на алтайской трассе сгорел автомобиль «Газель». О случившемся очевидцы рассказали в группе «Инцидент Рубцовск»По информации пользователей, возгорание произошло около 5:30 часов на Змеиногорской трассе за селом Новосклюиха в Рубцовском районе. На место происшествия выезжали спасатели.В краевом управлении МЧС рассказали, что предварительная причина возгорания автомобиля «Газель» - замыкание электропроводки. Пострадавших нет.На кадрах с места происшествия видно, что «Газель» горела открытым огнем и серьезно пострадала в результате этого пожара.Напомним, ранее мы сообщали, что на новогодних праздниках в Рубцовске загорелся припаркованный автомобиль. О возгорании иномарки сообщили очевидцы. Машина была припаркована к городской стоматологической поликлинике по адресу пр. Ленина, 19. На место происшествия вызывали пожарных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа сутки три человека погибли при пожарах в Алтайском краеПлощадь возгораний была небольшой (подробнее)