Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 января 2021 года выросло на 200 человек и составило 36150 случаев инфицирования, в том числе 2366 детей до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1805 человек. Кроме того, 1006 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 368, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 106. Минздрав края развернул 3615 коек, к кислороду подключены 2235, с ИВЛ – 417.– 45 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1034 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 56, Бийск – 17, Рубцовск – 16, Славгород – 7, Новоалтайск, Новичихинский район – по 6 заболевших, Локтевский, Ребрихинский районы – по 5 заболевших, Яровое, Егорьевский, Краснощековский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Заринск, Бурлинский, Быстроистокский, Завьяловский, Калманский, Косихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Усть-Пристаньский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Бийский, Зональный, Каменский, Красногорский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Родинский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный район – по одному заболевшему.Число выздоровевших в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 194 человека. Всего вылечившихся – 32401.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Алтае увеличилось число медорганизаций, где делают прививки от ковидаСейчас их 19 (подробнее)