Сотрудники уголовного розыска краевой столицы задержали местного жителя, которого подозреваютв краже одежды, пишет краевое управление МВД.По предварительной информации, молодой человек зашел в отдел по продаже одежды в одном из торговых центров краевой столицы и похитил оттуда горнолыжные брюки. Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 3 тыс. рублей.Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что он уже успел продать украденные брюки.– Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), – резюмировали в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБарнаулец украл деньги коллеги, отложенные на ипотекуДо момента задержания он успел потратить 100 тысяч рублей (подробнее)