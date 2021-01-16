В центре Барнаула в субботу, 16 января, для восстановления асфальта на участке проспекта Ленина на несколько часов перекроют движение по двум полосам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.Работы по восстановление асфальтобетонного покрытия будут проводить с 10 до 18 часов. В это время будут перекрыты две полосы (левая и средняя) по нечетной стороне проспекта Ленина в районе здания №45. После окончания работ движение по всем полосам возобновят.Напомним, ранее мы сообщали, что коммунальная авария на проспекте Ленина произошла 12 января. Вода вышла на дорогу, причина потопа была в порыве водопровода диаметром 200 мм. Из-за повреждения трубы несколько домов оставались без холодной воды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОчередной прорыв: центр Барнаула остался без воды из-за коммунальной аварииБыл поврежден водопровод (подробнее)