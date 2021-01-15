В Алтайском крае увеличился размер ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до 7 лет включительно. Как сообщили в Минсоцзащиты региона, пособие подрастет на 200 рублей.Согласно законодательству, размер выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, который установлен в Алтайском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения.- Для обратившихся в 2020 году он составляет 5101,5 рублей, в 2021 году – 5305,5 рублей, - отметили в министерстве.При этом, при перерасчете размера выплаты подавать заявление в управление соцзащиты повторно не нужно. Если это потребуется, то в ведомство сообщат о начале приема заявлений дополнительно.В прошлом году данную выплату получали около 80 тысяч семей в Алтайском крае. Пособие назначается ровно на один год.