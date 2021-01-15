В Барнауле вынесли приговор местному жителю за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Как сообщил помощник мирового судьи Железнодорожного района Барнаула Александр Андрющенко, мужчина получил восемь месяцев в колонии строгого режима.По информации суда, в мае 2019 года около здания Алтайского государственного педагогического университета осужденный в пьяном состоянии начал конфликтовать с незнакомцем. В ходе ссоры он достал из кармана складной нож и начал замахиваться на оппонента.- Однако потерпевшей успел вовремя среагировать и увернуться от наносимого ему удара ножом, после чего выхватил нож, находящийся в руках осужденного, сложил его и отбросил в сторону. Впоследствии, потерпевший и подоспевший ему на помощь друг удерживали осужденного на асфальте до приезда сотрудником полиции, - рассказал Александр Андрющенко.Во время судебного заседания мужчина уточнил, что хотел лишь напугать незнакомца, и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным. Уточняется, что осужденный состоит на учете в наркодиспансере.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле 20-летнего парня отправили в колонию-поселение за езду в пьяном видеКогда сотрудники ГИБДД смогли остановить автомобиль из автомобиля выскочили и бросились бежать в разные стороны семь человек (подробнее)