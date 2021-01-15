Алтайское управление следкома возбудило уголовное дело в отношении депутата Советского района, директора МУП «Тепловик» Максима Шаталова. Как пишет «Банкфакс», его подозревают в махинациях с углем.Согласно постановлению главы управления Андрея Хвостова, в период с 2017 по 2020 год Шаталов, занимая пост директора «Тепловика», нарушал законодательство и принимал участие в управлении «Транспортной компанией «Совтранс».- Шаталов предоставлял своей компании покровительство и льготы на поставку угля. С фирмой при его посредничестве было заключено более 60 договоров на общую сумму более 6 млн рублей. Таким образом, он подозревается в совершении преступления по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), - отмечает издание.Уголовное дело расследуют в особом порядке. Если вину подозреваемого докажут, то ему будет грозить наказание до двух лет лишения свободы. Также он может лишиться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.