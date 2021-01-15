Заключенные кузнецы и дубильщики сделали конскую упряжь для Сибири, Казахстана и Монголию Они трудятся в исправительной колонии №10. Всего на производстве задействовано трое осужденных.- Они изготавливают каркасы для седел и подковы. Впоследствии шорные изделия, выпущенные в ИК-10, направляются по регионам Сибири, в Республику Казахстан и Монголию. Шорный участок открыт с 2013 года. Первыми изделиями стали сувенирные нагайки и вожжи. Спустя год ассортимент выпускаемой продукции насчитывал более 20 наименований, включая стремена, седла, удила, конскую упряжь. Поздней здесь стали выпускать подковы, казацкие нагайки, бичи, арапники, предметы упряжи, ленчики для седла, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.В трудовом процессе заняты осужденные – кузнецы, специалисты по работе с металлом и кожей. Предполагается, работа будет способствовать ресоциализации осужденных, восстановления и закрепления у них трудовых навыков, необходимых для адаптации в обществе, а также выплат потерпевшим.За прошедший год внебюджетным сектором УИС края произведено продукции и оказано услуг на сумму более 400 тысяч рублей. Численность осужденных, привлеченных к труду на оплачиваемых работах на производстве, составила более 1300 человек. Средняя заработная плата осужденных за 1 отработанный день – 455,22 руб.