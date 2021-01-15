Специалисты управления Росздравнадзора по Алтайскому краю призвали медицинских работников докладывать о побочных реакциях от противоковидной вакцины. Как сообщает «Банкфакс», также они должны сообщать, если у пациента нет профилактического эффекта.Вся информация об обследованиях будет направляться в надзорное ведомство. В случае, если поликлиники или больницу не будут этого делать, пришлют информацию поздно или пришлют недостоверные данные, Росздравнадзор сочтет это за правонарушение.- Совершившим его юридическим и должностным лицам могут вменить ст. 19.7.8 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения). Статья предполагает административную ответственность в виде штрафа от 10 тысяч до 15 тысяч рублей для сотрудников и от 30 тысяч до 70 тысяч рублей для организаций, - отмечает издание.Сейчас Алтайский край получил 12842 комплекта вакцины. Всего в настоящее время привито 2464 человека, 563 из них получили оба укола.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус вытеснил грипп? На Алтае нет ни одного гриппозного больногоЭпидемиологи не исключают инфицирование сразу несколькими вирусами (подробнее)