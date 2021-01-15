В четвертый раз при поддержке СГК пройдет образовательный проект «Культурные сезоны». Слоган зимнего этапа 2021 года — «Развивайтесь дома»: все мероприятия состоятся онлайн на официальном сайте проекта Культурные-сезоны.рф. Участие бесплатное и не требует регистрации.Культурные сезоны — это открытый образовательный проект полезных знаний. В этом году из-за пандемии проект впервые пройдет в формате онлайн, а это значит:- Больше участников — вне зависимости от географического расположения.- Больше мастер-классов и лекций — за один день вы можете побывать сразу на нескольких уроках не выходя из дома.- 12 лучших экспертов из разных сфер на расстоянии вытянутой руки и в удобное для вас время.В зимнем сезоне — 50 видеоуроков, которые будут доступны на сайте до 1 марта. Только новые темы и направления:- Базовый курс по smm.- Курс одной из лучших портретных школ России — школы портрета Анатолия Мовляна. Обучающие семинары от специалиста по раннему творческому развитию детей.- Начальный курс по работе в 3d max с дизайнером и преподавателем Антоном Шахматовым.- Большой курс каллиграфии.- Мастер-классы для юных художников.- Лекции по дикции и вокалу для исполнителей, технике речи, декору и культуре покупок.Уже сейчас на сайте доступно более 30 открытых лекций и мастер-классов по творчеству, русскому языку, искусству, социальным сетям, дизайну и многому другому. Портал будет постепенно пополняться.Новости проекта читайте на странице в Инстаграме @cultseasons и на сайте проекта культурные-сезоны.рф.Проект «Культурные сезоны» — одно из ключевых направлений благотворительной программы СГК в Алтайском крае, реализуется уже четвертый год. Он собрал постоянную аудиторию и продолжает присоединять новых участников. За все время в нем приняли участие более 2000 человек, в том числе сотрудники СГК. Его цель — сделать культуру доступной и понятной для любого заинтересованного человека, и это стало особенно важным в условиях пандемии и массовой самоизоляции.