В Алтайском крае в 2020 году купили 108 единиц дорожной и снегоуборочной техники. Всего было потрачено порядка миллиарда рублей, сообщает пресс-службе краевого правительства.По словам зампредседателя администрации края Александра Климина, все приобретенные авто распределили между муниципалитетами и дорожно-строительными управлениями. Такая работа будет продолжена и в этом году.- Прошлая многоснежная зима показала нам, что необходимо закупать дополнительную технику муниципальным образованиям, нашим дорожно-строительным управлениям. И в соответствии с поручениями Губернатора Виктора Петровича Томенко в прошлом году выделен беспрецедентный объем финансирования на эти цели, - подчеркнул Климин.Кстати, в Барнаул за счет средств краевого бюджета поставили четыре комбинированных дорожных машины, пять тракторов, два фронтальных погрузчика, два автогрейдера. На эти цели было направлено 67 миллионов рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБарнаульцы могут наблюдать за работой дорожной техники в режиме онлайнНа всех спецмашинах установлено оборудование ГЛОНАСС (подробнее)